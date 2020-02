Au cours de la dernière décennie, le cannabis est entré dans le courant dominant et sur la table du dîner. Alors que de plus en plus de chefs et d’entrepreneurs se lancent dans la ruée verte, on se demande comment manger du cannabis ?

Pourtant, c’est devenu un véritable phénomène. Les graines de cannabis sont utilisées dans diverses domaines, dont l’alimentation et le médical. La start-up FoodChéri a d’ailleurs voulu surfer sur cette tendance et proposer des plats frais à la graine de cannabis. C’est un concept assez surprenant qui ne manquera probablement pas de séduire un grand nombre de consommateurs.

Un leader dans la restauration d’entreprise

A l’origine, FoodChéri était un restaurant et un service de livraison en ligne uniquement. L’entreprise propose une douzaine d’options différentes ainsi que quelques entrées et desserts. La start-up cuisine tout en interne et livre à votre bureau ou à domicile en une demi-heure ou une heure.

Vous pouvez commander votre repas sur cette plateforme. L’entreprise utilise des ingrédients frais et des aliments biologiques. Et cette nouvelle offre est composée de produits naturels, qu’est le cannabis. FoodChéri a été acquis par le géant de la restauration Sodexo, en janvier.

La graine de cannabis, un produit biologique

Cuisiner avec du cannabis exige une compréhension de la décarboxylation, le processus de chauffage de la plante qui brise la chaîne carbonée, convertissant le THC, pour donner à la graine ses effets. Bien au-delà de ses effets psychotropes, différentes industries exploitent toutes parties de cette plante.

D’ailleurs, les entreprises agroalimentaires les exploitent. Ces produits biologiques présentent de nombreuses vertus et sont riches en oméga-3. De plus, leur composition comprend des protéines végétales. Ces bienfaits sont nombreux, notamment dans la réduction de stress et la stimulation du sommeil. Désormais, après le lancement de Seazon par FoodChéri, tous les consommateurs français peuvent passer leur commande grâce à cette offre d’abonnement à la semaine.