L’Asie est un continent de traditions et de spectacles où les festivals se comptent par dizaine. Chaque région et pays comptent plusieurs dates annuelles attirant les touristes. Si vous envisagez de découvrir le continent à travers ces événements, il faudra préparer votre voyage dans les détails. Pour profiter pleinement du paysage et de la culture asiatique, vous aurez besoin de ces quelques conseils.

Visiter l’Asie: un voyage qui se prépare

Pour de nombreux vacanciers, visiter l’Asie est un départ pour le dépaysement. C’est un continent où nous voyageons à petit budget, et que nous apprécions pour sa diversité. Si l’Asie est d’abord connue pour le choc culturel qu’elle inspire, elle se parcourt aussi en prenant quelques précautions. En Asie, ce n’est pas seulement le paysage qui diffère du reste du monde, mais également un fonctionnement qui est loin du nôtre.

Parmi les étapes indispensables, il y a la réservation des billets d’avion, le choix de vos diverses destinations, l’établissement de votre budget, la sélection de vos hébergements, ou encore votre itinéraire de voyage. Une fois vos destinations retenues, vous aurez besoin de remplir les formalités administratives.

Certaines, comme l’obtention d’un visa, peuvent se faire en ligne sur des sites comme formulaire-visa-inde.fr. Cette démarche est également possible pour la réservation de vos vols, ou tout simplement pour la réservation de vos hébergements. D’autres nécessiteront que vous vous rendiez auprès de centres administratifs concernés. Les démarches administratives comprennent les vaccins dont la liste variera en fonction des pays où vous prévoyez de vous rendre. Songez également à vérifier les conditions de vos assurances, et à vous informer sur les frais bancaires que vos paiements à l’étranger généreront. Chaque établissement appliquera des tarifs différents, en fonction des sommes à retirer ou des options dont vous profitez.

Estimez la durée de votre voyage

La durée de votre séjour en Asie dépendra d’abord de votre budget et des événements auxquels vous souhaitez assister. Cela dépendra aussi de la période de l’année: les uns feront les attractions phares en un mois, quand d’autres étendront leur voyage sur 6 mois ou plus. Si vous avez du mal à évaluer la durée de votre voyage, songez à lister les dates auxquelles vous souhaitez assister. Pour les amateurs de festivals musicaux, la période des grandes vacances est à retenir.

En été, l’Asie propose plusieurs festivals d’envergure internationale. Ces événements mettent en avant des groupes, chanteurs et musiciens étrangers. Les festivals musicaux accueillent plusieurs dizaines de milliers de personnes, et s’étalent parfois sur plusieurs jours. Si vous recherchez quelque chose de plus authentique, il sera plus intéressant de définir votre départ en fonction des événements culturels locaux. Ceux-ci peuvent avoir lieu tout au long de l’année, et vous initieront à certaines traditions que vous ne retrouverez qu’en Asie.

À quels festivals assister?

L’Asie étant très vaste, la liste des festivals auxquels vous pourrez assister est longue. Certains restent cependant plus intéressants que d’autres, et vous plongeront dans les particularités culturelles du pays. Pour faciliter votre tâche, nous vous donnons quelques pistes à explorer.

La Holi en Inde

En Inde, les festivités de Holi se déroulent durant l’équinoxe de printemps. La fête célèbre l’arrivée du printemps. Elle est également une occasion de fêter la fertilité, et se démarque par les couleurs qui font son identité. Durant la Holi, les Indiens vêtus de blanc défilent, et aspergent les passants de pigments colorés. En tant que touriste, vous ferez partie de leurs cibles préférées.

Chaque couleur a une signification particulière : le bleu représente la vitalité, le rouge synonyme d’amour et de joie, l’orange représentera l’optimisme, tandis que le vert transmettra l’harmonie. Ces festivités offrent aux petits et grands l’occasion de s’amuser avec différentes poudres, et de terminer leur rituel coloré avec de l’eau. Si vous songez à assister au Holi, prévoyez de porter des vêtements qui ne craindront pas les éclaboussures. Le mélange de poudre et d’eau forme une pâte indélébile qui rendra vos vêtements difficiles à enlever et à nettoyer.

Le TET au Vietnam

Tous les ans, le Vietnam célèbre la fête du Têt Nguyên Dan. L’événement est considéré comme le Nouvel An vietnamien. Prévue entre fin janvier et mi-février, c’est une des dates majeures de l’Asie du Sud-Est. Durant une semaine, les locaux sont nombreux à prendre des vacances, et passer quelques jours en famille. L’événement est un équivalent de notre Nouvel An lunaire. C’est une occasion de faire la fête, de partager et de danser avec toute une communauté de touristes. Si le Têt Nguyên Dan, c’est aussi pour son aspect exotique et extravagant. La fête est colorée, compte nombre de feux d’artifices et de pétards, et réunit toutes sortes de rituels pour chasser les mauvais esprits. Les festivités du Têt Nguyên Dan incitent les locaux et les touristes à adopter des actes harmonieux, reflétant une attitude préconisée tout au long de l’année. Au Vietnam, le premier visiteur d’une famille définira sa chance ou sa malchance sur les 12 mois à venir.

La fête des singes en Thaïlande

La fête des signes se déroule à Lopburi le dernier dimanche de novembre. Cette fête thaïlandaise vous permettra de voir de près les singes qui y vivent en liberté. Tous les ans vers la fin du mois de novembre, les locaux mettent en place de somptueux buffets en leur honneur. Les mets sucrés font partie intégrante des festivités, tout comme les sodas et toutes sortes de gourmandises à savourer. Les singes sont les premiers à en profiter, et représentent une attraction très appréciée des touristes. La fête est renouvelée tous les ans pour faire honneur aux descendants du dieu-singe Hanuman.

Le Hanami au Japon

La fête des cerisiers en fleur est une fête japonaise prévue entre fin mars et début avril. La date célèbre la renaissance, et a lieu dans toutes les localités du Japon. Durant ces festivités, les locaux organisent des pique-niques dans les jardins et parcs publics. Kyoto reste la ville à visiter pour assister au Hanami. La localité est connue pour la danse des cerisiers proposée tous les ans par des geishas.