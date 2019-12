Le CBD peut-il aider à se défaire de la dépendance au THC ?

La consommation du cannabis THC (drogue) à vous tue à petit feu, détruit votre énergie et vous fait perdre de l’argent ! Vous en êtes conscient, et votre souhait le plus cher est de tout arrêter, mais vous avez du mal à vous défaire de cette dépendance au cannabis THC ? Si vous n’en êtes pas encore conscient et que vous fumez des joints très régulièrement, nous vous invitons à consulter le site Drogue Infos Service. À noter néanmoins avant de vous présenter l’objet de cet article (le CBD), que le THC est le psychotrope qui entrainerait le moins de dépendance (vs cocaïne, tabac, café, sucre ou alcool)…

Peut-être devriez-vous vous renseigner sur cette molécule naturelle issue du chanvre. Ce fameux chanvre CBD est peut-être l’arme qui va vous aider à diminuer votre dépendance aux pétards.

Le CBD : qu’est-ce que c’est ?

Également appelé cannabidiol, le CBD est une substance issue du cannabis, utilisée à des fins thérapeutiques. Les principales vertus du CBD, démontrées jusqu’alors par de nombreuses études scientifiques, seraient ses pouvoirs antalgiques et tranquillisants. Ces pouvoirs qui commencent à intéresser de plus en plus de médecins. Le CBD est également utilisé comme complément alimentaire et comme produit permettant de lutter contre l’insomnie. Chaque être humain possède dans son cerveau des récepteurs appelés cannabinoïdes. C’est surtout cela qui permet la forte réactivité du CBD sur notre corps.

CBD : une substance efficace pour se défaire de la dépendance en THC

Le THC est une substance ayant une forte teneur en cannabis. Et les effets néfastes du cannabis sur la santé ne sont plus à démontrer. En effet, une forte consommation de cette substance crée une overdose qui provoque chez le consommateur l’insomnie, l’angoisse, l’agressivité.

L’une des meilleures manières de s’en défaire reste la consommation de CBD (exemple d’herbe CBD, de résines CBD, ou de pollen CBD sur l’un des shops spécialisés en Suisse : Herborisia) d’abord en mélangeant avec l’herbe (ou haschich) THC, puis en la remplaçant complètement. Vous aurez le geste, le gout, les mêmes réflexes, mais l’expérience sera drastiquement différente et non nocive pour la santé. Contrairement au THC, le CBD ne comporte aucun effet psychotrope, il est plutôt apaisant et soulageant. De ce fait, il représente une véritable alternative pour une personne habituée à consommer du THC. L’idée peut aussi consister à passer par la cigarette électronique, car il existe aussi sur le marché des e-liquides CBD, même si cet usage du vapotage CBD est beaucoup plus controversé que les fleurs de chanvre CBD naturelles, suite à des accidents aux États-Unis sur des consommateurs de e-liquides. La recette idéale c’est quelques mg de CBD mélangé à une quantité relativement faible d’e-liquide pour donner au fumeur les mêmes sensations que lui donne le THC. Progressivement, il aura trouvé un moyen efficace pour finir avec le cannabis.